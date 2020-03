Neddemin: Einbruch in einen Baucontainer

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Neubrandenburg

11. März 2020, 09:17 Uhr

In der Zeit vom 09.03.2020 15:00 Uhr bis 10.03.2020 07:30 Uhr kam es am Wehr in Neddemin zu einem Einbruch in einen Baucontainer.

Unbekannte Täter haben dabei den Baucontainer gewaltsam aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet. Des Weiteren wurde aus zwei abgestellten Arbeitsmaschinen ca. 350 l Dieselkraftstoff entwendet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5.000EUR.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort im Einsatz.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommiissariatsaußenstelle in Friedland aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 039601 - 300 224 entgegen.