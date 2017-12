Neu Poserin : Auto im Dorfteich- Feuerwehr birgt Fahrzeug

vergrößern 1 von 4 1 von 4







27.Dez.2017

Am Mittwochnachmittag soll die Bergung des Opel- Kleinbusses durch die Freiwillige Feuerwehr erfolgen. Laut Eigentümer, ist das Auto in der Nacht zum Montag unbemerkt von seinem Grundstück entwendet worden. Spuren der Tat hatte die Polizei tags darauf am Tatort nicht finden können. Am Dienstag entdeckte der Eigentümer seinen Wagen gegenüber seines Grundstücks im Dorfteich. Das Auto steht bis über das Dach im Wasser. Taucher der DLRG aus Zarrentin und das Crivitzer Bergungsunternehmen Jörn Scholz bargen en Wagen.

Der Vorfall beschäftigt weiterhin die Polizei. Es muss nun geklärt werden, ob der PKW selbständig vom Grundstück über die Straße in den Teich rollte, oder ob Fremde den Wagen absichtlich ins Wasser schoben. Zur Klärung dieser Frage und im Zuge weiterer Ermittlungen wird die Polizei das Fahrzeug nach der Bergung sicherstellen. Das Auto soll dann kriminaltechnisch untersucht werden.