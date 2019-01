Neubrandenburg: Bedrohung mit einem Messer

von svz.de

05. Januar 2019, 10:56 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es vor einer Weinbar in Neubrandenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ursächlich hierfür war, dass den drei Tatverdächtigen im Alter von 21, 21 und 22 Jahren der Einlass verwehrt wurde, da die Betreiber gerade schließen wollten. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Dann zog einer der Täter ein Messer und bedrohte einen Mitarbeiter sowie Gäste vor der Tür. Diese verbarrikadierten sich daraufhin in der Bar. Die Täter flüchteten, konnten jedoch in Tatortnähe durch die Polizei gestellt werden. Sie wurden in Gewahrsam genommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Es wurde niemand verletzt.