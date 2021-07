Neubrandenburg: Betrunkener Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend in Neubrandenburg einen Fußgänger angefahren und ist geflüchtet. Der 35-Jährige habe den Fußgänger auf einem Parkplatz am Reitbahnsee erfasst, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 33-Jährigen sei gegen die Windschutzscheibe geprallt und leicht verletzt worden. Die Polizei traf den ebenfalls verletzten Un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.