Neubrandenburg: Diebstahl eines VW Touran

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Neubrandenburg

17. März 2020, 09:38 Uhr

Am 16.03.2020 in der Zeit von 07:30 bis 08:15 Uhr ist es in Neubrandenburg zu dem Diebstahl eines VW Touran gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug um 07:30 Uhr in der Stargarder Straße in Neubrandenburg auf Höhe der Stadtbibliothek in Fahrtrichtung Turmstraße ordnungsgemäß geparkt und verschlossen. Gegen 08:15 Uhr wurde dann der Diebstahl des Fahrzeuges festgestellt.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen ein Jahr alten grauen VW Touran. Das Fahrzeug hat keine Besonderheiten und einen Wert von ca. 39.000 Euro.

Die Strafanzeige und Ermittlungen wegen Diebstahls wurden aufgenommen. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug wurden eingeleitet. Zeugen, die am gestrigen 16.03.2020 in der Zeit von 07:30 bis 08:15 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Innenstadt und insbesondere im Bereich der Stargarder Straße wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.