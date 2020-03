Neubrandenburg: Drei Wohnungseinbrüche

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Neubrandenburg

09. März 2020, 10:41 Uhr

In der Zeit vom 05.03.2020 bis zum 08.03.2020 kam es in der Mlada-Boleslaver-Straße in der Neubrandenburger Oststadt zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Mieterin widerrechtlich Zugang auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nachdem die Täter die Balkontür gewaltsam geöffnet haben, stiegen sie in die Wohnung ein und durchsuchten sämtliches Mobiliar nach Wertsachen. Die Täter entwendeten Schmuck, deren Wert noch ermittelt werden muss.

Ein weiterer Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses wurde der Polizei in der Hans-Marchwitza-Straße in Neubardenburg gemeldet. Demnach brachen die Täter in der Zeit vom 07.03.2020 15:30 Uhr bis 08.03.2020 13:30 Uhr die Balkontür gewaltsam auf und durchsuchten anschließend die gesamte Wohnung nach Wertsachen. In diesem Fall wurde nichts entwendet.

Ein dritter Einbruch ereignete sich in der Zeit vom 06.03.2020 15:45 Uhr bis zum 08.03.2020 17:40 Uhr in der Fasanenstraße in Neubrandenburg. Über eine gewaltsam geöffnete Balkontür drangen die Täter in die Erdgeschosswohnung ein und entwendeten eine kleine Schatulle mit 200,-EUR Bargeld.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen.

Zeugenhinweise werden bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224, jede anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de aufgenommen.