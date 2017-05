Neubrandenburg: Feuer in Garagenkomplex gelegt

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag Feuer in einem Garagenkomplex in Neubrandenburg gelegt. Dabei wurden nach Angaben einer Polizeisprecherin drei Garagen, die abgerissen werden sollten, und zwei schon länger abgemeldete Autos zerstört.

Weil eine Anwohnerin das Feuer gesehen hatte, bevor der gesamte Komplex östlich der Bundesstraße 96 in Brand geriet, konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Die Garagen in der Südstadt müssen der Umgehungsstraße der B96 weichen. Die Polizei schätzt den Schaden als „gering“ ein, ermittelt aber wegen vorsätzlicher Brandstiftung.