Neubrandenburg: Mann überfällt Tankstelle

Ein Unbekannter hat in Neubrandenburg eine Tankstelle überfallen. Der Mann habe am Mittwochabend einer Mitarbeiterin mit Gewalt gedroht und Geld von ihr gefordert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau gab dem Täter mehrere Hundert Euro. Danach floh der Mann auf einem Motorroller. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.

von svz.de

erstellt am 29.Jun.2017 | 14:14 Uhr