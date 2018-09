Neubrandenburg: Mazda CX 5 gestohlen

von svz.de

29. September 2018, 14:19 Uhr

In der Nacht zum heutigen Sonnabend entwendeten Unbekannte einen grauen PKW Mazda CX 5, amtliches Kennzeichen NB-BW 273. Das Fahrzeug war in Neubrandenburg in der John-Schehr-Straße 34 auf einem Parkplatz abgestellt. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder über die Internetwache zu melden.