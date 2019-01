Neubrandenburg: Raubüberfall auf Autohaus "Brehm"

von svz.de

19. Januar 2019, 15:36 Uhr

Zu einem Raubüberfall auf das Autohaus "Brehm" kam es am Samstagmorgen in der Neubrandenburger Birnenstraße.

Die zwei maskierten Täter betraten die Räumlichkeiten des Autohauses und bedrohten einen Mitarbeiter mit einer Waffen. Zugleich forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Durch den Mitarbeiter wurde das in der Kasse befindliche Bargeld ausgehändigt und die beiden Täter flüchteten zu Fuß in Richtung der Lutizenstraße.

Es wurden sofort mehrere Einsatzfahrzeuge des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Diese führten Suchmaßnahmen in Tatortnähe durch, konnten die Täter aber nicht mehr feststellen. Die Täter konnten durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden. Beides sind ca. 170 cm groß und von schmächtiger Gestalt. Sie waren komplett schwarz gekleidet, hatten Turnschuhe an, trugen Sturmhauben mit Sehschlitz über den Kopf und hatten schwarze Handschuhe an. Zur entwendeten Bargeldhöhe können zur Zeit keine Angaben gemacht werden.

In diesem Zusammenhang bitte die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, möchte sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de melden.