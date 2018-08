Neubrandenburg: Schwerer Motorradunfall auf Wiese

von svz.de

27. August 2018, 06:49 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es auf der B197 zwischen Neubrandenburg und Friedland zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 31-jährige Fahrerin eines Motorrades fuhr auf der B197 aus Richtung Neubrandenburg kommend, kam aber in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr sie auf eine angrenzende Wiese. Dort stürzte sie mit ihrem Motorrad. Hierbei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.