Neubrandenburg: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

von svz.de

12. Januar 2019, 17:01 Uhr

Am 12.01.2019, gegen 12:00 Uhr kam es in der Ihlenfelder Straße in Neubrandenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Neubrandenburger befuhr mit seinem BMW die Ihlenfelder Straße.

Aufgrund plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über seinen PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab.

In der weiteren Folge fuhr der 31-Jährige über den Gehweg und stieß gegen ein Brückengeländer. Von dort wurde der BMW gegen einen Werbeträger geschleudert. Der Werbeträger, mit einer Größe von 3m x 4m, wurde durch den Aufprall verschoben, stieß so gegen eine Straßenlaterne und diese wiederum gegen ein Verkehrszeichen. Der Neubrandenburger wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der beschädigte Werbeträger wurde durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg zur Gefahrenabwehr demontiert.

Ebenso sicherten sie das beschädigte Brückengeländer und die betroffene Straßenlaterne.