Neubrandenburg: Versuchter Dieseldiebstahl vom Gelände eines Kieswerks

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Neubrandenburg

19. März 2020, 10:09 Uhr

Am 19.03.2020 gegen 00:30 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zum Kieswerk in der Straße Hinterste Mühle in Neubrandenburg gerufen, da es dort zu einem versuchten Dieseldiebstahl gekommen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Wachdienstmitarbeiter gegen 00:20 Uhr zur Kontrolle auf das Betriebsgelände. Hierbei bemerkte der Mitarbeiter acht gefüllte 20 Liter Kraftstoffkanister, die an einer Zufahrtsstraße zu dem Kieswerk im Gebüsch lagen und teilweise zum Abtransport auf eine Sackkarre gestapelt waren.

Eine Überprüfung ergab schließlich, dass bislang unbekannten Täter sich unberechtigt auf das Gelände begeben und aus einem abgestellten Bagger 160l Dieselkraftstoff im Wert von ca. 190,-EUR abgepumpt und in die Kanister umgefüllt haben. Durch das Eintreffen des Wachdienstes wurden die Tatverdächtigen offenbar gestört, woraufhin sie unerkannt und ohne Beute vom Tatort flüchteten. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht festgestellt werden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Das aufgefundene Diebesgut sowie ein im Gebüsch aufgefundener Rucksack, in welchem sich Tatwerkzeug befand, wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Die Tatzeit kann vom 18.03.2020 21:30 Uhr bis 19.03.2020 00:20 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Kieswerks Hinterste Mühle in Neubrandenburg gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395- 5582 5224.