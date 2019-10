Neubrandenburg: Versuchter Handtaschendiebstahl

Avatar_prignitzer von svz.de

09. Oktober 2019, 09:55 Uhr

Am Dienstag gegen 16 Uhr kam es am Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg, auf der Wallanlage auf Höhe des Rathauses, zu einem versuchten Handtaschendiebstahl.

Eine 54-Jährige überquerte den Friedrich-Engels-Ring. Auf dem Wall näherte sich plötzlich ein Unbekannter auf einem Fahrrad von hinten und griff beim Vorbeifahren nach der Handtasche der Frau. Sie konnte die Tasche jedoch festhalten. Der Tatverdächtige ließ los und flüchtet ohne Beute in Richtung Innenstadt. Zur Beschreibung des Täters ist bekannt, dass er eine graue Strickjacke sowie eine dunkelgrüne Hose getragen hat und mit einem silbernen Mountainbike unterwegs war.

Die Geschädigte blieb unverletzt und begab sich gleich nach der Tat zur Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige jedoch nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen zu dem versuchten Diebstahl wurden aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder nähere Angaben zu dem Täter machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 entgegen.