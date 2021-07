Neubrandenburg: Zwei Täter nach Ladendiebstahl gestellt

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Neubrandenburg

18. Juli 2021, 17:19 Uhr

Am 18.07.2021 gegen 13:20 Uhr meldet ein Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäftes " Outdoor Ole" in der Bahnhofstraße in 17459 Koserow, dass zwei männliche Personen Waren aus dem Geschäft gestohlen haben und jetzt flüchtig sind. Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeirevieres Heringsdorf und eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Anklam zum Einsatz gebracht.

Anhand der guten Personenbeschreibung der beiden Täter gelang es den Polizeibeamten die Täter am Haltepunkt der UBB in Ückeritz festzustellen und vorläufig festzunehmen. Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche polnische im Alter von 37 und 39 Jahren. Diese hatten aus dem Geschäft Waren im Wert von 700,-EUR entwendet. Gegen beide wurde Anzeige wegen Diebstahl erstattet.