Neubukow: Mann setzt bei Dachreparatur eigenes Haus in Brand

Manche Arbeiten sollte man doch lieber einem Fachmann überlassen: Ein Hauseigentümer hat am Mittwoch bei einer Dachreparatur in Neubukow (Landkreis Rostock) einen Schaden von etwa 50.000 Euro angerichtet. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, hatte der 76 Jahre alte Mann mit einem Brenner das mit Dachpappe belegte Dach an einem Hausanbau reparieren wollen. Dabei fing erst das Dach des Anbaus Feuer, dann brannte der Anbau ganz und auch das Dach des Wohnhauses fing Feuer. Mehrere Feuerwehren musste ausrücken, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Der 76-Jährige kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik.

