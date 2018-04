Neuenrode: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

von svz.de

27. April 2018, 18:52 Uhr

Am 27.04. kam es gegen 15:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B5 zwischen Redefin und Pritzier. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein in Richtung Pritzier fahrender PKW VW Golf in Höhe Neuenrode nach links von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Straßenbaum.

Dabei wurde die 56-jährige Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die herbeigerufenen Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Auf Grund ihrer schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen wurde sie durch den Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt, die im Einsatz befindlichen Rettungskräfte schlossen ein gesundheitliches Problem der Fahrerin als Unfallursache nicht aus. Die Bundesstraße B5 musste wegen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.