Neustadt-Glewe: Schlittschuhläufer auf dem Eis gerettet

von svz.de

05. März 2018, 15:56 Uhr

Auf dem Eis des Neustädter Sees in Neustadt-Glewe haben Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag einen verunglückten Schlittschuhläufer gerettet. Nach dem 47-jährigen Mann wurde bereits seit längerem gesucht, informierte am Montag Klaus Wiechmann, Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust.

Der 47-Jährige war den bisherigen Erkenntnissen zufolge schwer gestürzt und konnte sich kaum noch bewegen. Der Verletzte informierte über sein Mobiltelefon seine Angehörigen, die dann umgehend Polizei und Feuerwehr informierten. Sofort wurden die Rettungsmaßnahmen eingeleitet: 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Neustadt-Glewe sowie Polizeibeamte machten sich daraufhin auf die Suche nach dem Verunglückten.

Knapp eine Stunde späterhatte die Suche Erfolg: Der Verunglückte wurde dann in einem Schilfgürtel auf der Eisfläche liegend entdeckt. Er hatte sich eine schwere Fraktur zugezogen und konnte sich deshalb nicht mehr fortbewegen. Der Mann kam anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.