Neustrelitz: Verletzung einer Stute

von svz.de

09. Juli 2019, 15:17 Uhr

In der Nacht vom 04.07.2019 zum 05.07.2019 wurde ein Pferd auf einer Koppel bei Neustrelitz verletzt. Die verletzte Stute war wie gewohnt zusammen mit weiteren Pferden auf dieser Koppel und wurde am 04.07.2019 gegen 20:30 Uhr zuletzt unversehrt gesehen. Als die Pferdebesitzerin am nächsten Morgen (05.07.2019 gegen 07:00 Uhr) wieder auf der Koppel war, stellte sie die Verletzungen im Genitalbereich der Stute fest. Bislang unbekannte Täter haben der Stute drei Stich- und Schnittverletzungen zugefügt.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz haben eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Bei der Anzeigenaufnahme und tierärztlichen Begutachtung wurden Ähnlichkeiten zu einem Sachverhalt aus März 2019 deutlich, wo ebenfalls im Bereich Neustrelitz eine Stute im Genitalbereich verletzt wurde. Die Beamten haben hier umfangreiche Ermittlungen, auch über die Landesgrenzen von MV, hinaus geführt, konnten bisher aber keinen Tatverdächtigen ermitteln. Ein Zusammenhang zu der Tat aus März 2019 kann derzeit nicht ausgeschlossen werden und so werden die Ermittlungen zusammengeführt und -bearbeitet. Wer sachdienliche Hinweise zu genannten Straftaten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224.