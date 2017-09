Pampow: Ziege allein in der Nacht unterwegs

Am 1. September wurde gegen 23.25 Uhr ein freilaufender Ziegenbock im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Eschenweg in Pampow eingefangen, heißt es von der Polizei. Die Polizei konnten vor Ort keinen Besitzer ausfindig machen. Die Agrargemeinschaft in Holthusen nahm das Tier vorübergehend auf. Die Ziege ist zutraulich und trägt ein rotes Halsband. Wer vermisst einen Ziegenbock oder kennt jemanden der einen vermisst? Hinweise ans Polizeirevier Hagenow unter 03883/6310.

erstellt am 03.Sep.2017 | 16:09 Uhr