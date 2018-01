Parchim: Briefmarken bei Einbruch in Supermarkt gestohlen

von svz.de

erstellt am 05.Jan.2018 | 13:41 Uhr

Bei einem Einbruch in einen Supermarkt in Parchim haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag Briefmarken im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Täter gelangten zunächst durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gebäude in der Ziegendörfer Chaussee und stahlen von einem Postschalter zahlreiche Briefmarken- Bögen. Der Kriminaldauerdienst sicherte am Freitagmorgen Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden müssen. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.