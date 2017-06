Parchim: Frau prallt mit Auto gegen Brückenpfeiler

Eine 20-Jährige ist am Donnerstagvormittag auf der Landesstraße 09 bei Siggelkow mit ihrem Auto gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Dabei wurde sie leicht verletzt. Sie verlor zuvor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und prallte dann gegen eine Brücke des darunter fließenden Moosterbachs. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, da auslaufende Betriebsstoffe drohten, in den Bach zu fließen. Zudem musste der PKW Ford gegen ein Abrutschen in den Bach gesichert werden. Wenig später wurde das schwer beschädigte Auto geborgen. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße an der Unglücksstelle zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die leicht verletzte Autofahrerin kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

von svz.de

erstellt am 29.Jun.2017 | 16:03 Uhr