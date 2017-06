Parchim: Wieder Autos aufgebrochen

Nach einer gewissen Ruhepause schlagen Parchims Automarder wieder zu. In der Nacht zu Montag griffen die unbekannten Täter fünf Autos in der Weststadt an. Die Masche ist immer ähnlich: Ein Seitenfenster wird eingeschlagen und mitgenommen, was gerade passt. Aus einem der aktuell aufgebrochenen Autos erbeuteten die Täter sage und schreibe die Parkgroschen in Höhe von einem Euro – eine lächerliche Beute angesichts des Schadens.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den seit November 2016 vorkommenden Attacken um ein und dieselbe Tätergruppe handelt, sagt Klaus Wiechmann, Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust-Parchim auf Nachfrage.

Vier Einbrüche gelangen, beim fünften wurde der Täter gestört. Hier hatte eine Frau gegen ein Uhr in der Otto-Nuschke-Straße gesehen, dass sich jemand an ihrem Wagen zu schaffen machte und war auf die Straße gelaufen. Die anderen Autoaufbrüche passierten im Westring, in der Hans-Beimler-Straße, der Geschwister-Scholl-Straße und der Walter-Hase-Straße. Nur in zwei Fällen erbeuteten die Täter etwas, nämlich die Parkgroschen.

Die Polizei arbeite mit Hochdruck an der Aufklärung der Taten, sagt Polizeisprecher Klaus Wiechmann. Ermittelt werde wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Extrem wichtig für die Aufklärung seien Hinweise von Bürgern. Wiechmann: „Wenn jemand etwas beobachtet, sollt er nicht zögern, die Polizei in Parchim anzurufen: 03871 / 6000.“umit