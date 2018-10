Pasewalk: Autodieb flüchtet nach Verfolgungsfahrt in den Wald

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

02. Oktober 2018, 15:58 Uhr

Beamte des Polizeihauptreviers Pasewalk haben heute (02.10.2018) kurz nach Mitternacht Kenntnis erlangt über einen in Rostock entwendeten PKW der Marke Mazda der im grenznahen Bereich auf einer Landstraße in der Nähe von Rothenklempenow (LK Vorpommern-Greifswald) fahren soll. Die Polizisten fahndeten sofort in dem Gebiet. Sie konnten den fahrenden PKW feststellen und nahmen umgehend die Verfolgung auf. Der mutmaßliche Autodieb flüchtete und kam erst zum Stehen, als er mit dem gestohlenen Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Daraufhin flüchtete er in der Dunkelheit zu Fuß in den neben gelegenen Wald.

Ein sofort angeforderter Polizeihubschrauber hat das Gebiet großräumig abgesucht. Die Personenfahndung aus der Luft verlief leider ohne Erfolg. Am gestohlenen PKW entstand durch den Unfall ein Schaden von etwa 1500 Euro. Das Fahrzeug wird nun durch die Kriminaltechnik untersucht. Die Ermittlungen dauern an.