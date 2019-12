Pasewalk: Einbruch in Einfamilienhaus

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Neubrandenburg

26. Dezember 2019, 13:33 Uhr

In den Nachtstunden vom 25.12.2019 zum 26.12.2019 drangen unbekannte Täter in der Scheringer Siedlung gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Der bzw. die Täter nutzen die Abwesenheit der Eigentümer, zerschlugen ein Kellerfenster und drangen anschließend in das Wohnhaus ein. Laut ersten Angaben wurden zwei Fernseher und ein hochwertiges Notebook entwendet. Der Schaden wird derzeit auf etwa

3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Pasewalk hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Tel.-Nr.: 03973 2200, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.