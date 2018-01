Pasewalk: Feuer zerstört Wohn- und Geschäftshau

von svz.de

erstellt am 15.Jan.2018 | 15:18 Uhr

Das Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) vom Sonntag geht auf Brandstiftung zurück. Das haben Ermittlungen eines Gutachters ergeben, der die Ruine untersucht hat, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Anklam sagte. Demnach sind Unbekannte in das Haus eingebrochen, was die Spurenlage ergebe. Das Feuer soll im Dachstuhl ausgebrochen sein und richtete einen Schaden von rund 150 000 Euro an.

Die Polizei vermutet, dass Wertsachen gestohlen wurden, hat aber noch keine Übersicht. In dem Haus befanden sich unten Geschäftsräume eines Bestattungsfirma, der obere Teil ist vermietet. Die Mieterin sei zum Glück verreist gewesen. Ob die Einbrecher das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich legten, sei noch unk