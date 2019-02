Pasewalk: Schlägerei mit fünf Beteiligten

von svz.de

24. Februar 2019, 08:24 Uhr

Am späten Samstagabend kam es gegen 22 Uhr in der Pestalozzistraße zu einer Schlägerei. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Jugendliche (15 Jahre) und zwei Erwachsene (25 und 30 Jahre) in einen Streit, der in einer Schlägerei endete. Bei der Auseinandersetzung wurde nach ersten Zeugenaussagen ein gefährlicher Gegenstand in Form einer Stange durch einen dritten Heranwachsenden (19 Jahre) gegen beide 15-Jährige eingesetzt. In der Folge erlitten alle Beteiligten oberflächliche Verletzungen. Diese wurden medizinisch behandelt.

Der Kriminaldauerdienst hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Neben dem Geschädigten konnten einige Beteiligte der Auseinandersetzung sowie Zeugen festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen ist ein mögliches Motiv der körperlichen Auseinandersetzung Streit wegen einer gemeinsamen Freundin. Es wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.