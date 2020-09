Pasewalk: Zehnjährige bei Unfall schwer verletzt

Avatar_prignitzer von Winfried Wagner/dpa

28. September 2020, 20:47 Uhr

Bei einem Unfall auf dem Weg zur Schule ist am Montag eine Zehnjährige in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief das Mädchen plötzlich von links zu einer Bushaltestelle auf der anderen Fahrbahnseite und wurde dabei von einem Auto erfasst. Die 57-jährige Autofahrerin habe noch gebremst, den Zusammenprall aber nicht vermeiden können. Die Schülerin kam in eine Klinik, die Fahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand Schaden in vierstelliger Höhe.