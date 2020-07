Penkow: Hausbriefkasten gesprengt

Avatar_prignitzer von svz.de

26. Juli 2020, 18:43 Uhr

Am 25.07.2020 um 10.45 Uhr meldete sich eine 55-jährige Bewohnerin des Ortes Penkow bei der Polizei in Röbel und teilte mit, dass in der Nacht vom 24.07.2020 auf den 25.07.2020 ihr Briefkasten durch unbekannte Täter zerstört wurde.

Ein 31-jähriger Nachbar gab an, dass er in der besagten Nacht gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall vernommen hatte und daraufhin sofort auf die Straße lief. Dort sah er eine männliche Person auf Höhe des Eingangstors zum Grundstück der deutschen Geschädigten. Der Nachbar lief zu der Person hin und es gelang ihm sie festzuhalten. Er bemerkte noch zwei weitere Personen, die die Flucht ergriffen hatten. Von dem 17-jährigen Tatverdächtigen konnte der Name und seine Wohnanschrift erfragt werden. Danach ließ der Nachbar den Jugendlichen laufen.

Der Sachschaden am zersprengten Briefkasten beläuft sich auf ca. 30 Euro. Gegen den Jugendlichen wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen. Die Identität seiner beiden Mittäter bleibt zu ermitteln.