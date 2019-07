Penkun: Auto überschlägt sich mehrfach

von Arne Bänsch

30. Juli 2019, 06:01 Uhr

Ein Mann hat sich auf der Autobahn 11 nahe der polnischen Grenze mit seinem Wagen mehrfach überschlagen und ist lebensgefährlich verletzt worden. Der 63-Jährige kam am Montagabend mit seinem Auto im Kreis Vorpommern-Greifswald beim Überholen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Grund dafür sei ein Defekt an einem Reifen gewesen. Der Wagen überschlug sich mehrmals, bevor er neben der Straße zum Stehen kam. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann ins Krankenhaus geflogen. Die A11 war für mehrere Stunden in Richtung Polen gesperrt.