Perleberg: Betrunkener greift Schüler und Lehrer an

erstellt am 27.Sep.2017 | 15:46 Uhr

Ein betrunkener Mann hat am Dienstag gegen 13 Uhr Kindern beim Sportunterricht im Park in der Straße Im Hagen zugesehen. Plötzlich hielt er einen elfjährigen Jungen fest, teilte die Polizei mit. Ein Mitschüler wollte den Elfjährigen befreien. Auch die Lehrerin kam zu Hilfe. Sie wurde vom Mann festgehalten und an einen Baum gedrückt.

Polizeibeamte konnten den Mann stellen. Ein Atemalkoholtest ergab drei Promille. Da sich der 47-Jährige Mann kaum auf den Beinen halten konnte und sehr labil war, wurde ein Rettungswagen gerufen. Der Mann wurde zur psychiatrischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 52 Kinder wurden zur Schule gebracht und deren Eltern informiert.