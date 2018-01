Perleberg: Im Dunkeln übersehen

von svz.de

erstellt am 10.Jan.2018 | 18:21 Uhr

Ein 93-jähriger Mann ist am Dienstag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, wollte eine 46-jährige Pkw-Fahrerin gegen 17.30 Uhr von der Karlstraße in die Dobberziner Straße abbiegen. Sie ließ vorher mehrere Fußgänger die Straße überqueren. Als sie weiterfuhr, erfasste sie den dunkel gekleideten Senior, der dadurch stürzte und sich am Kopf und einem Bein verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.