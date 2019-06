Perleberg: Rasenmäher gestohlen

von svz.de

30. Juni 2019, 20:29 Uhr

Unbekannte sind in eine Gartenlaube in den Perleberger Rieselwiesen eingebrochen. Sie entfernten das Vorhängeschloss der Eingangstür gewaltsam. Die Besitzerin konnte aber nicht feststellen, dass etwas fehlte. Es war im Inneren nichts durchsucht und durchwühlt worden. Als sich die Geschädigte zu ihrer zweiten Laube begab, stellte sie fest, dass die dort untergebrachten zwei Rasenmäher entwendet wurden. Letztmalig war die Gartenbesitzerin am Freitag bis 19 Uhr vor Ort gewesen. Ein Gesamtschaden von 500 Euro ist entstanden.