Plau am See:

01. August 2020, 14:28 Uhr

Am 31.07.2020 gegen 20:45 Uhr kam es auf der K 129 zwischen Zarchlin und Karow zum Zusammenstoß eines Krades mit einem Triebwagen der hier auf der Bahnstrecke Waren - Lübz verkehrenden Regionalbahn. Der aus Richtung Zarchlin kommende Kradfahrer übersah bei dem am Ortseingang Karow befindlichen unbeschrankten Bahnübergang nach ersten Ermittlungen den von links nahenden Zug. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des Zuges konnte eine Kollision mit dem Krad nicht mehr verhindert werden. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die in der Regionalbahn befindlichen 6 Personen wurden durch den Unfall körperlich nicht verletzt. Der Lokführer erlitt einen Schock und wurde vor Ort notfallmedizinisch betreut.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

Durch die Unfallaufnahme und Bergung war die Bahnstrecke mehrere

Stunden gesperrt.

Die Identität des männlichen Kradfahrers ist noch nicht zweifelsfrei

geklärt, daher können keine weiteren Angaben zum Verunfallten gemacht

werden.

In der Sache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.