Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 80-jährigen Frau in Schwerin

27. März 2018, 18:36 Uhr

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 80-jährigen Frau. Sie verließ heute Morgen gegen 06:30 Uhr ihre Häuslichkeit in der Walther-Rathenau-Str., Werdervorstadt in Schwerin in unbekannte Richtung. Gegen 15:30 Uhr meldete sie sich letztmalig telefonisch bei ihren Verwandten und teilte mit, dass sie sich an einem See befinden würde. Sie wisse aber nicht genau an welchem. Die Polizei sucht derzeit mit Hochdruck, auch ein Fährtenhund kam bereits zum Einsatz. Die Dame hat beginnende Demenz und scheint orientierungslos. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,53 cm groß

- graues, kurzes Haar

- klein und eher schmächtige Erscheinung

- schwarze Hose

- dunkelblaue Daunenjacke

- trägt eine schwarze Mütze und eine Handtasche mit Leopardenmuster bei sich.