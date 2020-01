Pribbenow: Sprengung eines Postkastens

Avatar_prignitzer von Polizeipräsidium Neubrandenburg

04. Januar 2020, 12:11 Uhr

Am Morgen des 04.01.2020, gegen 08:30 Uhr, wurde die Polizei über einen beschädigten Postkasten der Deutschen Post AG in 17153 Pribbenow informiert. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Malchin fanden am Tatort den komplett zerstörten Postkasten vor. Lediglich die Rückwand war noch am Standpfosten befestigt.

Augenscheinlich wurde der Postkasten mittels eines "Böllers" gesprengt. Im Postkasten befand sich noch eine Briefsendung, welche der Absenderin zurückgegeben wurde. Zeugenbefragungen ergaben, dass es am Abend des 03.01.2020, gegen 22:15 Uhr, zu einen lauten Knall in diesem Bereich gekommen sein soll.

Gegen den unbekannten Täter wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Malchin unter der Tel.-Nr.: 03994 2310, die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.