Radelübbe: Hoher Sachschaden durch entwendete Bordelektronik

von svz.de

04. Oktober 2018, 17:37 Uhr

Auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in Radelübbe haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag die Bordelektronik aus vier Ackerschleppern gestohlen und damit einen geschätzten Sachschaden in Höhe von ca. 115.000 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Beweismittel und Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch 21:20 Uhr und Donnerstag 06:30 Uhr. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Zeugenhinweise zur Tat oder zum Verbleib der gestohlenen Technik.