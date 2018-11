Räuberischer Diebstahl in Neustadt-Glewe: Täter geflohen

von svz.de

07. November 2018, 06:28 Uhr

In einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofsstraße in Neustadt-Glewe ist es am 6. Novemeber gegen 12.05 Uhr in einem Lebensmittelmarkt zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Durch einen Mitarbeiter des Marktes wurde beobachtet, wie drei Täter sich einen Rucksack mit Lebensmittel füllten und den Inhalt an der Kasse nicht bezahlen wollten.

Darauf angesprochen, versuchten die Täter zu fliehen. Während der Mitarbeiter des Marktes den Rucksack festhielt, versuchte einer der Täter diesen zu schlagen, um mit der Beute zu entkommen. Letztendlich ließ der Täter los und floh ohne seinen Rucksack. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach den Tätern. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise zu den Tätern und zum Fluchtweg geben kann, wird gebeten sich an das Polizeihauptrevier Ludwigslust Tel.: 03874/4110 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.