Randalierer am Bahnhof

von svz.de

16. Juli 2018, 10:01 Uhr

Am 14.07.2018 um 21:45 Uhr erhielt die Bundespolizei die Information, dass es am Bahnhof Neubukow zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen sein soll. Die Mitteilung erreichte die Notfallleitstelle der Deutsche Bahn in Berlin, die über den Sachverhalt durch den Triebfahrzeugführer der Regionalbahn 13142 (Strecke Rostock-Wismar) bei Einfahrt des Zuges am Bahnhof verständigt wurde.

Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass ein am Bahnhof befindlicher Stromverteilerkasten gewaltsam aus seiner Verankerung gerissen und umgestürzt wurde, sodass die Verkabelung frei lag. An den Kabeln konnten keine äußerlichen Beschädigungen erkannt werden. Eine Beeinträchtigung des Bahnverkehrs lag nicht vor. Zur Schadensbehebung wurde ein Techniker der Deutschen Bahn eingesetzt.

Des Weiteren wurde der Fahrkartenentwerter sowie ein Spiegel und die Bahnsteigabsperrungen mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei auch um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in der oben genannten Nacht oder Abend auffällige Personen beobachtet oder kann Angaben zum Sachverhalt machen?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -111 oder -112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit Hinweise über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.