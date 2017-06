Raub in Rostock

Drei unbekannte Täter griffen am Freitag gegen14:30 Uhr einen jungen Mann in der Rostocker Roald-Amundsen Straße (Stadtteil Schmarl) an und raubten ein Mobiltelefon sowie eine Halskette.

Die Tatverdächtigen griffen den 25-jährigen Geschädigten von hinten an und schubsten ihn zu Boden. Hier raubte ihm einer der tatverdächtigen Männer sein Mobiltelefon aus der Tasche und ein weiterer Täter entriss dem Opfer die Halskette. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Stadtteil Lütten-Klein. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Das Kriminalkommissariat Rostock hat unverzüglich die Ermittlungen zum Raub aufgenommen.

von svz.de

erstellt am 24.Jun.2017 | 08:27 Uhr