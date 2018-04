Röbel: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

15. April 2018, 09:41 Uhr

Am 14.04.2018 gegen 20:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW in der Wiesenstr. in Röbel gemeldet. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam der 18-jährige Fahrer eines Opel Astra in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Die im Fahrzeug befindlichen 13 und 17 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden dabei leichtverletzt und durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Waren verbracht. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 6.000,00 EUR geschätzt.