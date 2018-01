Roggentin: Fast 80 Stundenkilometer zu schnell unterwegs

von svz.de

20. Januar 2018, 10:31 Uhr

In der nacht zu Samstag ist der Polizei in Roggentin ein Raser ins Netz gegangen. Der Verkehrsüberwachungsdienst des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Dummerstorf führte Geschwindigkeitskontrollen in Rostock und im Landkreis Rostock durch.

Etwa gegen 1 Uhr befuhr ein BMW aus Schleswig-Holstein die Kontrollstelle in Roggentin mit 129 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Der männliche Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 680 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot rechnen.