Rostock: Angriff auf in zivile Polizeibeamte

von svz.de

13. Juli 2018, 07:51 Uhr

In den frühen Morgenstunden kam es am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Polizeibeamten und einem Mann in Rostock.

Die in zivil arbeitenden Polizeibeamten der OTEG (operativ-taktische Einsatzgruppe) wollten einen 18-jährigen jungen Mann im Bereich der Herrmann-Flach-Straße kontrollieren. Nachdem die Beamten die Person ansprachen und sich als Polizeivollzugsbeamte auswiesen schlug dieser mit seiner Faust unvermittelt auf die Polizisten ein und flüchtete.

Nach einer kurzen, fußläufigen Verfolgung hielt der Tatverdächtige an einem Sperrmüllhaufen, nahm eine Holztür, warf diese auf die Polizisten und versuchte erneut zu flüchten. Nach diesem Angriff erfolgte der Einsatz von Pfefferspray von Seiten der Beamten. Kurz darauf konnte der Tatverdächtige gestellt werden. Die Beamten wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.