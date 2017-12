Rostock: Brennende Mülleimer an Haltestelle

von svz.de

erstellt am 22.Dez.2017 | 10:40 Uhr

Am Donnerstagabend gingen kurz nach 19:00 Uhr am S-Bahn-Haltepunkt "Lütten Klein" drei Mülleimer in der dortigen Unterführung in Flammen auf. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und des schnellen Eingreifens der Feuerwehr entstand nur geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Der Bahnbetrieb wurde nicht beeinträchtigt. Die Ermittlungen zu den Tätern und dem genauen Tatablauf dauern an. Mögliche Zeugenhinweise werden erbeten an den Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle.