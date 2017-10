Rostock: Körperverletzung im Friedhofsweg

von svz.de

erstellt am 14.Okt.2017 | 08:29 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend kam es gegen 23:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in Rostock. Im Bereich des Friedhofweges wurde der 20-jährige iranische Geschädigte durch drei noch unbekannte männliche Täter angegriffen. Diese nach Angaben des Geschädigten aus dem syrischen Raum stammenden Männer attackierten den jungen Mann aufgrund seiner iranischen Herkunft zunächst verbal. In der weiteren Folge schlugen sie auf den Geschädigten ein und einer der Täter verletzte ihn mit einem Messer.

Neben Prellungen trug der 20-Jährige eine leichte Schnittverletzung davon, die ambulant vor Ort behandelt werden konnte. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Ermittlungen und stellte Spuren für die weitere Auswertung sicher. Eine Beteiligung weiterer Personen kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Mögliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeihauptrevier Reutershagen unter 0381 49160 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.