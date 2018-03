Rostock: Lebensgefährlicher Leichtsinn

von svz.de

23. März 2018, 09:30 Uhr

Den Mitarbeitern der DB-Sicherheit ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Gestern Nacht gegen 0.15 Uhr konnte durch eine Streife der DB-Sicherheit eine männliche Person dabei beobachtet werden, wie diese unmittelbar vor der abfahrtbereiten S-Bahn, unterhalb des Sichtfeldes des Triebfahrzeugführers, die Gleise von Bahnsteig 7 nach Bahnsteig 8 am Hauptbahnhof Rostock überquerte. Durch Handzeichen machten die Mitarbeiter den Triebfahrzeugführer auf die Gefahrensituation aufmerksam, der die anrollende S-Bahn sofort zum Stehen brachte. Der Mann konnte durch die Mitarbeiter der DB-Sicherheit aufgehalten werden und wurde an die Beamten der Bundespolizei übergeben. Diese leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr ein.