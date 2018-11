Rostock: Raub eines Mobiltelefons

von svz.de

02. November 2018, 21:28 Uhr

Aufgrund von offenen Geldforderungen kam es am 02.11.2018 gegen Mittag zu einem Raub eines Mobiltelefons am Doberaner Platz in Rostock. Nachdem die 21- und 22-jährigen Tatverdächtigen den noch offenen Betrag bei dem 18-jährigen Geschädigten einforderten, dieser aber nicht zahlen konnte, bekam er mehrere Faustschläge ins Gesicht.

Zudem riss einer der beiden Täter an der Hosentasche des Opfers und erlangte so das Mobiltelefon des Geschädigten. Die durch Zeugen informierte Polizei konnte einen Täter noch vor Ort feststellen. Der andere polizeilich bekannte Täter wurde wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Das Diebesgut wurde herausgegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.