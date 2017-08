Rostock: Sachbeschädigung an der Gedenkstelle "Selbstjustiz"

Am 29.08.2017 gegen 23 Uhr wurde durch die Schutzpolizei Rostock die Beschädigung der Gedenkstele "Selbstjustiz" in Rostock-Lichtenhagen, in der Mecklenburger Allee, festgestellt. Durch bisher unbekannte Täter wurde der auf der Stele lose aufliegende Betonbruchstein entwendet. Dieser war Bestandteil einer zertrümmerten Bodenplatte, deren Bruchstücke 1992 als Wurfgeschosse verwendet wurden.

Zeugen der Tat bzw. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Rostock, Tel.: 0381-4916-1616 oder mit der Internetwache www.polizei.mvnet.de in Verbindung zu setzen.

von svz.de

erstellt am 30.Aug.2017 | 07:49 Uhr