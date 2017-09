Rostock: Täter auf frischer Tat bei Einbruch festgestellt

von svz.de

18.Sep.2017

In den frühen Nachtstunden des 18.09.2017 teilte ein Hinweisgeber den gerade stattfindenden Einbruch in eine Tierarztpraxis in Rostock-Reutershagen mit. Eindeutige Geräusche waren ebenfalls durch den aufnehmenden Beamten am Polizeinotruf vernehmbar. Die sofort eingesetzten Kräfte des Polizeihauptrevieres Rostock-Reutershagen konnten den polizeilich bekannten, 30-jährigen Täter noch im Gebäude stellen. Er wurde vorläufig festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen ins Revier gebracht. Eine Atemalkoholmessung beim Täter ergab einen Wert von 1,26 Promille.

Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen am Tatort aufgenommen.