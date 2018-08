Rostock: Verdacht der schweren Körperverletzung: Polizei sucht weitere Zeugen

von svz.de

13. August 2018, 13:27 Uhr

Die polizeilichen Ermittlungen zu einer Auseinandersetzungen am Sonntagmorgen, 12. August 2018, in der Rostocker Tiergartenallee dauern an. Vor dem LT-Club soll gegen 06.40 Uhr ein 25-Jähriger zunächst mit einem Gürtel auf einen 23-Jährigen eingeschlagen haben.

Der Geschädigte verfolgte seinen Angreifer daraufhin in Begleitung eines Bekannten und schlug gemeinsam auf ihn ein (Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4032539).

Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei nun um Zeugen, die die Tat beobachtet haben und weitere Hinweise zum Tathergang geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616, die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.